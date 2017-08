L'amour est dans le pré : Prison, websérie... Les nouvelles vies des "pestes"

Depuis le lancement de L'amour est dans le pré en juillet 2006 sur M6, plusieurs personnalités ont marqué les téléspectateurs. Parmi elles, six prétendantes, Magalie, Justine, Nathalie, Marie-Paule, Marie-Line et Louise, sont loin d'avoir fait l'unanimité, comme le rappellent nos confrères de Télé Star. Mais depuis leur passage à l'écran, que sont-elles devenues ?

Magalie, une fausse prétendante ?

Magalie avait été aperçue dans la saison 5 de L'amour est dans le pré. Et Freddy, venu chercher sa moitié, était littéralement tombé sous son charme. Seulement, la jeune femme avait vite pris ses distances, pour le plus grand malheur de l'agriculteur. Dans la foulée, Freddy avait découvert avec stupeur que Magalie ne lui avait en réalité jamais écrit de lettre, puisque c'était un de ses amis qui s'en était chargé. Alors qu'on la soupçonnait d'avoir participé à l'émission de dating de M6 pour un pari, la prétendante a toujours nié... Depuis, elle mène sa petite vie loin du feu des projecteurs.

La nouvelle vie de Justine

De son côté, Justine, candidate de la saison 7 de L'amour est dans le pré, avait rapidement agacé les téléspectateurs avec ses critiques. À peine les premiers épisodes diffusés que la jolie blonde enchaînait déjà les messages malveillants sur Twitter. Après son passage dans le programme de M6, Justine semblait prête à intégrer le casting des Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Mais, finalement, celle qui avait brisé le coeur de Bertrand a surpris les internautes avec son virage inattendu : exit le brushing, elle porte des dreadlocks, est percée au visage et traverse le monde pour sa websérie.

Nathalie, de M6 à la prison

La saison d'après, c'est Nathalie qui a fait jaser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prétendante de Jean-Michel n'a pas très bien tourné... Celle qui faisait la guerre à sa rivale Sandrine a été condamnée en 2014 à une amende pour outrage à magistrat, violence et menaces de mort à l'encontre d'un agent de la Sécurité sociale. Puis, en 2016, après avoir menacé de mort un avocat du barreau, Nathalie avait fini en prison.

Marie-Paule et Marie-Line en guerre

L'amour est dans le pré saison 9 a été marqué par les participations de Marie-Paule et Marie-Line, toutes les deux venues charmer François. Alors que l'agriculteur semblait avoir une préférence pour Marie-Line, Marie-Paule avait tenté de les séparer en révélant à François que sa belle ne souhaitait pas d'enfant. Mais, cela n'avait pas suffi à détruire le couple qui a par la suite eu un petit garçon. La jeune maman avait d'ailleurs pris soin d'en avertir sa rivale. Depuis, Marie-Line aurait quitté François. De son côté, Marie-Paule continue de faire le buzz avec ses photos dénudées publiées sur la Toile.

Louise, la youtubeuse lynchée

Enfin, lors de la saison 11 de L'amour est dans le pré, Louise était venue séduire Julien. Sous le charme, l'agriculteur avait laissé tomber Charlotte afin de se consacrer entièrement à elle. Mais le lendemain, Louise, incertaine, avait choisi de s'en aller. Une décision qui lui a valu le titre de peste... Plus tard, la jeune femme s'est lancée sur YouTube avec sa chaîne Partages Régénérants. Via ses vidéos, elle dévoilait ses secrets de beauté insolites, comme l'usage de l'urine ! Face aux nombreuses critiques et railleries des internautes, elle a malheureusement fini par tout arrêter.