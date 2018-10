L'amour est dans le pré : Qui est la véritable confidente des agriculteurs ?

Comme chaque semaine, les téléspectateurs et fans du programme L'amour est dans le pré pouvaient retrouver ce lundi 1er octobre 2018 dès 21h sur M6 la suite des aventures amoureuses de quelques-uns de nos quatorze agriculteurs. Après avoir découvert les débuts à la ferme d'Aurélia, Thomas, Émeric ou encore Patrice, les rapprochements commencent à se faire et l'amour pointe doucement le bout de son nez.

Bien entendu, les agriculteurs ne peuvent pas vivre leur aventure avec leurs prétendant(e)s sans être accompagnés de plusieurs cadreurs et journalistes présents sur le tournage. Mais ce n'est pas tout, Télé 7 jours révèle aujourd'hui qu'une tierce personne est également embarquée dans le programme et il ne s'agit pas de Karine Le Marchand. En effet, le rôle de cette dernière prend fin une fois la lecture des courriers clôturée. On ne la retrouve alors plus que pour le bilan en fin de saison.

Il existe en réalité une "nounou", en l'occurrence Anne Thomas, qui est chargée de s'occuper des candidats et surtout de leur bien-être : "Il faut se mettre à leur place, la télé n'est pas leur métier. L'envie de ne plus être seul est plus forte que l'appréhension de passer à l'antenne, mais cela n'empêche pas les angoisses", explique-t-elle à nos confrères.

Sollicitée du petit matin jusqu'au soir, Anne Thomas ne néglige aucun de ses protégés, à qui elle consacre beaucoup de son temps : "Son téléphone sonne souvent très tôt, pendant la traite", peut-on lire dans Télé 7 jours. Mais pour cette "nounou", le véritable challenge est la communication : "La règle d'or ? Être transparente. S'il y a un problème, on en parle. Moi je leur dis tout."