L'amour est dans le pré rapporte gros : les publicités négociées à prix d'or

M6 diffuse chaque lundi un nouvel épisode de la nouvelle et douzième édition de L'amour est dans le pré. Malgré les années, le public et loin de se lasser et le succès est toujours au rendez-vous. Lundi 17 juillet, le programme a encore réuni 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne jusqu'à 23h20, soit 25,2% des individus de 4 ans et plus et 37% des femmes responsables des achats. Une bonne nouvelle pour la chaîne, qui peut ainsi monnayer à prix d'or ses espaces publicitaires.

Selon nos confrères du Parisien, l'émission de dating rural, qui fait tant vibrer le coeur des téléspectateurs, intéresse aussi beaucoup les marques. Tellement, d'ailleurs, que la chaîne numéro 6 serait en mesure de négocier, pour 30 secondes de publicité, des prix avoisinant les 53 000 euros pour les deux premières pauses.

Un montant qui serait le plus élevé de la semaine pour M6. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le chaîne tourne déjà les portraits de la saison prochaine !