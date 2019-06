L'amour est dans le pré : Rupture pour Vincent et Pascale

Les fans de L'amour est dans le pré risquent d'avoir un léger choc. Si Nathalie et Victor ou Émilie et Sébastien (saison 12) sont toujours fous amoureux et sont même devenus parents, un autre couple mythique s'est récemment séparé. Nos confrères de Télé Star viennent en effet d'annoncer que, selon leurs informations, Vincent et Pascale de la saison 13 avaient rompu.

Alors qu'ils étaient ensemble depuis un an, les anciens tourtereaux ont pris la décision de prendre des chemins séparés il y a deux mois. Une information qu'ils ont préféré ne pas ébruiter. Selon une source, le maraîcher et son ex-compagne "luttent régulièrement pour ne rien dire, alors qu'ils sont sans cesse questionnés, dans la rue, par des fans du programme". Peut-être officialiseront-ils prochainement la mauvaise nouvelle.

Pour rappel, Vincent avait participé à L'amour est dans le pré 2018. Très vite, il n'a eu d'yeux que pour Pascale et avait donc choisi de l'inviter seule sur son exploitation. Et c'est plus amoureux que jamais qu'ils avaient fini l'aventure ensemble. Plus tard, les deux anciens candidats de M6 avaient admis avoir un peu triché puisqu'ils étaient entrés en contact avant les speed dating.

"Nous nous sommes téléphoné ! J'ai creusé pour trouver son numéro, j'étais motivée. Nous avons discuté pendant trois heures. Son honnêteté m'a bouleversée. Malgré la peur, nous nous sommes vus. Il voulait que je fasse l'émission. Pas moi. Mais il m'a fait changer d'avis. Je lui ai envoyé un poème qu'il fallait déchiffrer pour me connaître", avait expliqué la prétendante à Télé 7 Jours.

Quoi qu'il en soit, Vincent et Pascale avaient fini par s'installer ensemble. Et, en novembre dernier, c'est toujours aussi soudés qu'ils étaient apparus à une soirée avec d'autres participants de l'émission de dating.