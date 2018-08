L'amour est dans le pré : Steevy Boulay en "kiffe" sur un prétendant de Thomas

Lundi 27 août 2018, M6 dévoilait un nouvel épisode de son émission de l'été, L'amour est dans le pré. Les quelque 3 millions de téléspectateurs présents devant leurs écrans ont pu découvrir les speed dating de trois nouveaux agriculteurs. Parmi eux, Thomas, jeune ostréiculteur gay de 30 ans venu de Charente-Maritime, a rencontré ses sept prétendants. Une première dans le programme de dating. Si Thomas a eu beaucoup de succès après la diffusion de son portrait (il a reçu 70 courriers), c'est l'un de ses soupirants qui fait mouche, cette fois-ci.

En effet, Garrett, un jeune homme originaire des États-Unis, a fait une entrée remarquée dans l'émission présentée par Karine Le Marchand. Enjoué et souriant, ce jeune homme qui travaille dans un bar à huîtres à La Rochelle est une véritable tornade. En plus d'avoir charmé l'agriculteur, Garrett a également conquis Steevy Boulay par sa personnalité. Le chroniqueur radio et protégé de Laurent Ruquier n'a pas hésité à faire part de son béguin pour l'Américain sur Twitter : "Moi je kiffe l'Américain, va falloir que j'aille à La Rochelle hahaha :)", écrit-il accompagné d'un emoji avec un bisou.

Steevy Boulay a peut-être apprécié les rendez-vous de Thomas mais, pour ce dernier, cela a été une étape très stressante. Dans les colonnes du Parisien, le beau brun déclarait : "C'est hyper compliqué ! Mes prétendants étaient assez fidèles à leurs lettres. Décider devant eux, c'est le pire. C'est stressant au début... Et quand on commence à se détendre, c'est fini !"

Retrouvez L'amour est dans le pré tous les lundis à 21h sur M6