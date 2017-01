L'amour est dans le pré – Suicide de Jean-Pierre: L'appel à l'aide de ses soeurs

Jeudi 15 décembre, les amateurs du programme L'amour est dans le pré ont été choqués d'apprendre le suicide de Jean-Pierre Le Guelvout, candidat de la saison 5 diffusée en 2010. Moins d'un mois après la tragique disparition du participant, ses soeurs se mobilisent afin de sauver l'exploitation dont il s'occupait avec son frère André.

Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, elles ont créé une association, Jean-Pierre Kerlego City, ouvert un compte Facebook et lancé une cagnotte participative sur le site Leetchi. Le but de cette mobilisation étant de recruter un nouveau salarié et d'éponger les dettes accumulées au fil des années.

Sur le compte Facebook dédié à cette cause, les soeurs de Jean-Pierre ne mâchent pas leurs mots et affirment que le candidat d'ADP a mis fin à ses jours à cause de son travail : "Les difficultés économiques ont eu raison de lui, il s'est donné la mort le 14 décembre 2016... Son départ brutal met en très grand péril son exploitation agricole... Sa famille a besoin de vous ! Vos dons aideront à ce que la ferme survive à son départ..."