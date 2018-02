L'amour est dans le pré : Thierry prêt pour le mariage, Bertrand en larmes

Après avoir eu des nouvelles de Fifi, Paulo, Jean-Noël, Monique ou Yves, dans le premier épisode de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? il était temps de savoir où en étaient les amours de Claude, Bertrand, Claire, Thierry, Michel, les deux Eric, Didier, Julien et Julie.

Résumé !

Claude amoureux

Propriétaire d'une pension pour chevaux de 64 ans, Claude avait craqué pour Cathy lors de sa saison, en 2015. Mais, il s'était finalement résigné et si l'on en croit ses confidences, il a bien fait. La raison ? Claude a retrouvé l'amour dans les bras de Caroline, 40 ans, professeur de gestion, divorcée et maman de trois enfants. Elle vient de l'Aisne, à environ 200 kilomètres de chez Claude. C'est elle qui a pris l'initiative de le contacter, un an après sa participation à l'émission.

Très vite, les tourtereaux se sont rencontrés et le feeling est passé de suite. S'ils n'habitent toujours pas ensemble, ils filent le parfait amour. "Ca va faire un an et demi qu'on se connaît", a révélé Claude. Après quoi, il a admis ne pas avoir répondu à ses messages dans un premier temps. Mais après avoir reçu ses photos, il a pris la décision de la rencontrer, le 25 décembre. Un beau cadeau de Noël.

Bertrand déprimé

En 2014, Bertrand été apparu fou amoureux de Marie lors du bilan de cette édition mais peu de temps après, nous apprenions que le duo avait rompu. La dernière fois que le candidat a donné de ses nouvelles, il était de nouveau en couple avec une autre Marie qui lui a écrit une lettre à la suite de cette séparation. Depuis, la vie de l'agriculteur a bien changé puisqu'il est devenu l'heureux papa de jumeaux : Gabriel et Jasmine. Seule ombre au tableau, son histoire d'amour avec Marie est compliquée : "Marie a fait le choix de prendre des distances et est allée avec les petits chez ses parents, en Suisse. Le blues prend le dessus. Elle m'avait dit qu'elle reviendrait après la moisson, mais elle a repoussé encore d'un mois."

En plus de supporter difficilement la distance qui la sépare de ses parents, Marie est triste de ne pas pouvoir faire venir ses chevaux chez Bertrand pour des soucis techniques et souhaite déménager comme l'a révélé Betrand. Des confidences qui ont remué le couteau dans la plaie. Aussi, il n'a pu retenir ses larmes. "Ça va s'arranger, elle n'a pas dit que c'était fini", a essayé de le rassurer Karine Le Marchand. "Non mais ça fait peur. C'est un peu le bordel", a répondu Bertrand. Espérons pour l'agriculteur qu'ils verra prochainement de nouveau la vie en rose.

Claire maman heureuse

L'éleveuse d'oies et ancienne petite amie d'Adrien est tombée amoureuse il y a quelques années de Sébastien, le frère d'une bonne amie. Le couple a même donné naissance à un petit garçon, Mathéo (1 an), avec lequel ils sont venus au bilan. Une maternité qui l'a changée car aujourd'hui, elle a beaucoup plus confiance en elle.

"On se correspond totalement avec Sébastien", a confié Claire, timidement. Et d'ajouter que leur envie de devenir parents est venue naturellement. Pour l'heure, les tourtereaux ne sont pas encore mariés. Si l'agricultrice rêve toujours de porter une robe rouge pour le grand jour, sa moitié semblait plus réticente à l'idée de sauter le pas.

Coquin de sort pour Thierry

Coquin de sort. Thierry - qui est le parrain du fils de Claire - était de retour afin d'évoquer sa vie amoureuse avec Karine Le Marchand. Il n'a évidemment pas échappé à des questions sur son ancienne prétendante Annick qui lui a brisé le coeur, l'occasion pour lui de la critiquer : "Il ne fallait pas s'approcher. Elle avait des poils au visage." Il a ensuite admis qu'Annick l'avait invité à Paris après leurs adieux déchirants. S'il avait l'espoir de la reconquérir, elle se serait une fois de plus moqué de lui. Il a donc pris la décision de tourner définitivement la page.

Le viticulteur et arboriculteur a ensuite retrouvé l'amour dans les bras d'une "grande, blonde, cheveux mi-long" qui ressemble à son ex. Leur histoire d'amour n'a malheureusement pas duré. "Mimi a reconstitué mon coeur. Et au bout de quelques semaines, je lui ai dit qu'on allait faire un break", a-t-il expliqué. L'agriculteur avait besoin de temps. Heureusement la femme en question a été patiente et a réussi à regagner son coeur. Depuis trois semaines, ils vivent sous le même toit : "Je suis aux anges." Son envie ? Se marier en 2020 et prendre sa retraite. Il a même demandé à Claire d'être son témoin. Une proposition acceptée.

Michel à la recherche de la perle rare

En 2015, le viticulteur de 54 ans conviait Florence et Sandrine chez lui afin de faire plus ample connaissance. Et c'est finalement avec cette dernière qu'il avait terminé l'aventure. Pourtant, c'est seul et le coeur à prendre qu'il apparaissait au bilan. "La séparation a eu lieu huit jours après ce voyage. Elle voulait prendre son temps, mais elle a peut-être essayé de précipiter notre rupture. Elle a fini par mettre un terme à notre histoire", confiait-il.

Trois ans plus tard, Michel n'a toujours pas trouvé la perle rare et espère trouver LA femme qui le rendra heureux.

Eric, un coeur (presque) brisé

Eric et Florence sont tombés fous amoureux au cours de la 10e saison de L'amour est dans le pré (M6), en 2015. Ils prévoyaient même de se marier. Mais, ne pouvant lui apporter l'amour qu'elle lui demandait, le producteur de fruits bio avait souhaité mettre un terme à leur histoire.

Lors de ce bilan, il avait toujours le coeur brisé, à cause de son divorce : "Je n'ai pas fait le deuil de mon divorce. Ça laisse des séquelles. Pour l'instant, il faut que je me restructure. Je ne suis pas prêt à reconnaître l'amour." Le seul amour de ce "loup solitaire" à l'époque ? Son travail. Pourtant, depuis le tournage de l'émission, Eric a trouvé chaussure à son pied. Mais nous n'en saurons pas plus.

Didier réconcilié avec Nathalie

Lors du bilan de sa saison, en 2016, l'éleveur avait fait face à Karine Le Marchand avec Nathalie. Cela faisait trois mois qu'ils étaient ensemble et filaient le parfait amour. Au cours du tournage de cette émission, Didier a confié qu'ils sont "très bons amis", car la jeune femme n'est pas prête pour une vie à la ferme. "Je ne veux pas perdre notre amitié", a-il expliqué.

Depuis, ils se sont laissés une nouvelle chance. Pourvu que ça dure !

Julien heureux

Julien n'avait pas vécu une aventure heureuse. Alors qu'elle lui avait signifié qu'elle souhaitait vivre une histoire d'amour, Louise avait changé d'avis le lendemain, laissant l'attachant candidat en larmes. Lors du bilan, ce dernier avait donc fait savoir qu'il souhaitait reconquérir son autre prétendante Charlotte. Nouvel échec, elle ne souhaitait pas le revoir.

Il a alors jeté de nouveau un oeil à ses courriers. Et il est tombé sur une lettre qui l'a touché. Depuis, ladite femme et lui filent le parfait amour.

Julie, amoureuse très détachée

Rappelez-vous, la jolie brune de 40 ans, qui tient une pension pour chevaux et élève des moutons en région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine, avait invité Christophe et Frédéric à venir passer quelques jours chez elle. Mais Julie n'avait laissé aucune place à la séduction et faisait tout pour éviter ses prétendants. C'est donc seule qu'elle s'était rendue au bilan. Si elle avait assuré être célibataire, celle que les téléspectateurs comparait à l'animatrice Evelyne Thomas avait en réalité trouvé l'amour.

Depuis, ils sont toujours ensemble et se voient régulièrement. Pour le moment, les tourtereaux ne vivent pas sous le même toit et ce n'est pas prévu. Julie souhaite en effet prendre son temps et privilégie toujours son travail.

Eric bientôt papa

Lors de sa participation à L'amour est dans le pré, Éric avait connu un échec avec Françoise. Il n'avait reçu qu'une seule lettre, celle de la cantinière qui est aujourd'hui en couple avec Jean-Marc, mais n'était finalement pas tombé amoureux d'elle. La roue a tourné depuis car, tenez-vous bien, l'agriculteur est amoureux : "J'ai trouvé la personne que je cherchais. Je l'ai contactée au téléphone pendant longtemps et on avait déjà des sentiments avant de se voir. La première fois qu'elle est venue chez moi, on avait peur car on s'est dit qu'en nous voyant ça pouvait ne pas marcher. Nous avions peur d'être déçus, mais ça a marché tout de suite."

Si pour l'heure, le couple n'est pas marié, il va vivre une autre belle aventure : la naissance de leur fille. "L'étape suivante, ce sera le mariage. On en parle. Mais bon, il y a déjà pas mal d'autres choses à organiser avant. Je vivais seul, voilà que je vais me retrouver avec une famille nombreuse", a déclaré l'heureux papa.

Bruno, un don juan

Lors de sa saison en 2016, Bruno avait été touché en plein coeur par sa prétendante Laetitia et avait donc poursuivi son aventure à ses côtés. Très vite, des tensions étaient apparues entre eux, car l'agriculteur souhaitait prendre son temps.

Depuis, Bruno a vécu quelques histoires sans lendemain, mais est célibataire aujourd'hui. "J'ai eu trop de lettres. Je me suis perdu (...). Tu rentres dans un jeu qui n'est pas bon parce que tu commences à comparer. J'attends qu'il y en ait une qui me fasse chavirer (...). Je suis à la recherche sans vraiment l'être", s'est-il justifié.

Bernard toujours célibataire

Il y a deux ans, il rencontrait Véronique et Isabelle lors du speed-dating. Très vite, il a choisi cette dernière. Leur histoire d'amour n'a toutefois pas duré bien longtemps. Pourtant, l'agriculteur avait assuré lors du bilan de sa saison qu'elle était revenue chez lui après son séjour à la ferme, sans la présence des caméras. Et, en plus d'avoir assuré qu'il y avait eu un rapprochement avec l'aide-soignante de 44 ans, l'agriculteur avait déclaré que cette dernière avait complètement changé d'attitude : "Elle n'était plus la même personne. Elle était plus dominante. Elle prenait des initiatives dans la maison qui ne me plaisaient pas."

Très vite, Isabelle s'était défendue et l'avait accusé de mentir. Quoi qu'il en soit, Bernard est toujours célibataire depuis. "Les bêtes c'est bien, mais on a qu'une vie sur terre", a-t-il admis.

Sébastien, un chagrin d'amour

Candidat de L'amour est dans le pré 2016, il avait eu une relation avec Charlotte. "On a essayé pendant huit mois, mais ça s'est arrêté. on était très différents. C'était surtout moi qui avait du mal à me projeter (...). Dans la foulée, j'ai fait une rencontre et je me suis surpris, pour la première fois depuis longtemps, à me projeter de nouveau avec quelqu'un", a expliqué le beau brun. Malheureusement, leurs chemins se sont séparés à cause d'une épreuve qu'il a préférée garder secrète. Il espère tout de même celle qui changera sa vie.