L'amour est dans le pré : Vincent et Pascale toujours en couple, la preuve

L'expert de la tomate Vincent a craqué pour Pascale avant même de voir à quoi elle ressemblait. Face aux caméras, l'agriculteur de L'amour est dans le pré 2018 et sa prétendante ont tout de suite dévoilé une grande complicité et ont formé un couple. Un duo qui est toujours d'actualité.

Du 23 février au 3 mars 2019 se tient le Salon de l'agriculture à Paris. Un événement auquel Pierre et Frédérique, qui se sont rencontrés lors de la saison 7, participent depuis plusieurs années. Et cet événement qui s'avère festif attire de plus en plus les autres candidats. Soient ils viennent avec leur stand, soient ils rejoignent le couple pour s'amuser. Parmi les nombreuses photos de ces retrouvailles postées régulièrement sur les réseaux sociaux, on a pu voir que Vincent a fait le déplacement à Paris.

Mercredi 27 février, après le travail au Salon, plusieurs d'entre eux sont allés manger ensemble au restaurant. L'occasion de voir que le moustachu était venu avec sa chérie Pascale, preuve qu'ils sont toujours en couple ! Une histoire d'amour qui rime donc encore pour le moment avec toujours.