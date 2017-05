L'Arme fatale : Qui est Clayne Crawford, le successeur de Mel Gibson ?

Mardi 2 mai, 6,3 millions de téléspectateurs ont découvert les trois premiers épisodes de L'Arme fatale, série inspirée de la célèbre saga. Si dans le rôle de Roger Murtaugh on retrouve le célèbre acteur Damon Wayans, celui qui campe les traits de Martin Riggs, joué au cinéma par Mel Gibson, est moins connu. Brun, musclé et doté d'une séduisante moustache... Le très sexy Clayne Crawford a largement su séduire les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices de TF1. Portrait.

Un visage pas si méconnu

Âgé de 39 ans, le comédien américain originaire de l'Alabama a, comme de nombreux acteurs, ramé avant de connaître le succès. Après avoir multiplié les petits boulots alimentaires, Clayne Crawford a obtenu son premier rôle en 1997 dans Buffy contre les vampires. Puis, il enchaîne les courtes apparitions dans des séries à l'instar de Roswell, Coldcase, NCIS : Nouvelle-Orléans et Les Experts. Le succès est enfin au rendez-vous. Clayne Crawford joue même au cinéma dans Love Song (2004), aux côtés de John Travolta et Scarlett Johansson, et dans Petits suicides entre amis (2006). En 2010, il se voit offrir un rôle régulier, celui de Kevin Wade, dans la huitième saison de 24h chrono et, de 2013 à 2015, celui de Ted Talbot Jr dans Rectify.

Un homme amoureux

Très discret sur sa vie privée, et visiblement homme à la vie bien rangée, Clayne Crawford s'est marié il y a plusieurs années avec une certaine Sunshine Kiki Brown. Ils sont les heureux parents d'un jeune garçon dont on ignore l'âge.