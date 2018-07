L'aventure Robinson : Épuisement, "scène de ménage"... Les 1ères images

TF1 lancera officiellement le prochain numéro de L'aventure Robinson le 17 août 2018. Après le succès de la première émission avec Kendji Girac et Maitre Gims (3,7 millions de téléspectateurs), la société de production Adventure Line Productions a fait appel à Amir et à Christine Bravo. Ce mardi 24 juillet 2018, les premières images du programme présenté par Denis Brogniart ont été révélées.

La bande-annonce de L'aventure Robinson, dévoilée sur MyTF1, annonce bien la couleur. Coupés du monde sur une île déserte et abandonnée, Amir et Christine Bravo vont s'allier pendant cinq jours. Le chanteur et l'animatrice seront ainsi confrontés au cadre hostile de la jungle. Sans nourriture, le duo devra vite trouver ses repères. Si la complicité et l'entraide seront au rendez-vous, le ton va également monter.

Comme pour la première édition, il n'y aura pas d'élimination ni de compétition entre celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016 et la chroniqueuse de radio. Leur mission est simple : ils devront récolter le maximum d'argent à travers trois épreuves physiques. La somme gagnée tout au long de l'aventure sera ensuite reversée à l'association Les Petits Frères des Pauvres qui vient en aide aux personnes âgées souffrant de pauvreté, de solitude, d'exclusion ou de maladies graves.