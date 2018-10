L'Aventure Robinson : Le célèbre humoriste qui va y participer

TF1 est loin d'en avoir fini avec L'Aventure Robinson. Après avoir envoyé Kendji Girac et Maître Gims, puis Christine Bravo et Amir sur une île déserte, ce sont Vincent Lagaf et Marine Lorphelin qui se sont envolés quelques jours pour cette folle aventure.

Si ce tournage n'est pas encore terminé, ALP (Adventure Line Productions) et la première chaîne ont déjà fait appel à une nouvelle personnalité pour participer à L'Aventure Robinson comme le dévoilent en exclusivité nos confrères de Puremédias. C'est l'humoriste Jarry qui partira prochainement sur une île déserte en compagnie d'une autre personnalité afin de remporter de l'argent pour une association caritative. Il s'agirait de la chanteuse Tal.

L'humoriste de 41 ans est devenu une figure emblématique de la première chaîne. Régulièrement, les téléspectateurs peuvent le suivre dans Vendredi tout est permis. On lui a également confié la coanimation de 3615 Code Arthur & Jarry et du Grand bêtisier au côté de Karine Ferri.