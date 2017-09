L'Ecran Pop cartonne avec Mamma Mia ! 5 choses à savoir sur le "Sing-Along"...

Chansons populaires qui résonnent en chacun de nous, histoires qui réchauffent les coeurs et ambiance festive et bon enfant : Le Sing-Along est une bonne solution pour affronter le blues de l'automne ! L'Ecran Pop, fier du succès de la première projection, a rajouté deux dates et prévoit une programmation régulière avec d'autres longs métrages au fil de l'année à Paris et dans toute la France.

Prochaine date : Le 2 novembre (complet) et le 7 décembre. Plus d'infos sur le site de L'Ecran pop.