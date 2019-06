L'Île de la tentation 2019 – Molie en couple avec Enzo : "Kevin jouait un rôle"

Le couple a souhaité tester son amour suite aux nombreuses infidélités de Kevin (29 ans). Molie (24 ans) ne savait pas si elle pouvait avoir réellement confiance en lui et attendait beaucoup de cette expérience. Finalement, la belle brune s'est rapprochée du célibataire Enzo et a échangé un baiser avec lui lors du tournage. Malgré les tentatives de Kevin pour la récupérer, elle a pris la décision de repartir seule. Une aventure sur laquelle elle s'est confiée auprès de Purepeople.

Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

On n'a plus aucun contact. Je ne pense pas qu'on soit en guerre mais en tout cas, on ne se donne plus de nouvelles.

Pourquoi avoir pris la décision de repartir seule ?

Cette aventure m'a fait ouvrir les yeux. C'était le moment ou jamais de le quitter. Je pense qu'il aurait encore fauté par la suite. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, donc je ne me suis pas trompée.

C'est à dire ?

Je reçois des messages sur Instagram disant qu'on le voyait en soirée et qu'on comprenait quel genre d'homme c'était. Ça m'a conforté dans mon choix, je n'ai aucun regret.

Avez-vous été déçue par Kevin pendant l'aventure ?

J'étais déçue parce qu'il ne jouait pas le jeu. Ça faisait trois ans que j'étais avec, je le connaissais parfaitement et je voyais qu'il était dans la retenue. Il a voulu avoir l'image du mec parfait, je trouvais ça dommage.

Tu penses que les caméras le bloquaient ?

Bien sûr. A la sortie, même les célibataires ont dit que ce n'était pas le même, que c'était un acteur.

Kevin n'est pas sincère

Vous viviez sous le même toit, comment vous êtes-vous organisés ?

Pendant un petit mois, on a gardé contact pour qu'il vienne chercher ses affaires. Ils les prenaient au compte-gouttes pour qu'on se voit toujours. Je répondais à ses messages, on est même allé manger deux fois ensemble, mais je suis repartie en couple avec Enzo. Donc la première fois qu'on a mangé ensemble, c'était pour lui dire que je pensais que ça allait être sérieux avec Enzo. Et après avoir officialisé notre histoire, je suis retournée manger avec Kevin pour mettre les points sur les i. Mais lors du tournage "que sont-ils devenus ?", Kevin a fait comme si lui et moi on s'envoyaient des messages. Heureusement que j'avais prévenu Enzo. Il n'est pas sincère.

Il avait essayé de te reséduire ?

Il avait une attitude de personne triste et disait qu'il était prêt à tout pour me récupérer. Mais je n'ai pas cédé, même s'il s'est mis à pleurer devant moi.

Vous êtes donc en couple avec Enzo ?

On s'est revu une semaine après le tournage sur Paris, avec d'autres célibataires garçons et une autre candidate. On a fait une petite soirée, puis on a passé le week-end ensemble. C'est là qu'on a officialisé notre relation. On est ensemble depuis quatre mois, tout se passe super bien. Je suis sûre que ça peut marcher entre nous.

Y-a-il eu plus qu'un baiser avec Enzo pendant l'aventure ?

Il y a juste eu un bisou. Je l'ai admis auprès de Kevin parce qu'il m'a dit qu'il était prêt à tout me pardonner. Je voulais voir s'il jouait encore la comédie et on l'a vu se lever. Quand je lui ai rappelé qu'il avait dit qu'il me pardonnait tout, il s'est de nouveau assis et s'est remis dans la peau de son personnage. J'ai compris qu'il jouait un rôle.

