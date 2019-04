L'Île de la tentation 2019 : Portraits et photos des couples

Après neuf ans d'absence, L'Île de la tentation fait son grand come-back. Diffusé entre 2002 et 2008 sur TF1, l'émission revient sur W9 avec quelques changements dont une nouvelle présentatrice, Julie Taton. Explications et présentation des couples.

Pendant 12 jours et 12 nuits, 5 couples et 20 célibataires vont vivre une expérience unique. Afin de tester la force et la sincérité de leur histoire d'amour, les amoureux vont passer deux semaines en République dominicaine, séparés les uns des autres. Ils ne pourront ni se voir ni communiquer. Plus précisément, les hommes vont vivre dans une maison avec dix femmes célibataires qui cherchent l'amour et les femmes dans une autre villa avec dix hommes célibataires qui cherchent eux aussi une véritable histoire d'amour. Dans cette nouvelle version de l'émission culte, les candidats pourront voir tous les jours des moments de vie de l'autre maison. Et, chaque semaine, la traditionnelle cérémonie du feu de camps leur permettra de voir des images de leur moitié aux côtés des tentateurs/tentatrices.

Alors, qui sont les couples qui ont accepté l'expérience ?

Malika (30 ans) et Mehdi (32 ans)

En couple depuis un an et demi, les amoureux qui vivent une histoire passionnée savent que ce type de relation peut les mener à leur perte. Surtout que Malika est jalouse et n'a plus confiance en son chéri. La raison ? Elle est tombée sur des messages douteux.

Molie (24 ans) et Kevin (29 ans)

En couple depuis trois ans, Kevin est un grand dragueur et il a déjà trahi sa compagne. Et le côté séducteur du jeune homme empêche Molie d'envisager un avenir sérieux avec lui. Pour Kevin, participer à L'Île de la tentation est donc une chance de lui prouver qu'il a changé.

Tyla (27 ans) et Jonathan (27 ans)

En couple depuis un an et demi, ils vivent une relation à distance, elle habite en région parisienne et lui en Bretagne. Une distance qui met à mal leur couple puisque Tyla imagine toujours que Jonathan a quelque chose à se reprocher.

Marie (41 ans) et Julien 27 (ans)

En couple depuis six mois, ils participent à l'émission afin de voir si leur différence d'âge serait un frein à leur amour. Marie, qui a déjà par deux fois connu des histoires d'amour douloureuses, a peur et elle a besoin de s'assurer qu'elle peut construire une grande histoire avec Julien.

Lysa (22 ans) et Nicolas (24 ans)

Lysa et Nicolas sont en couple depuis un an. Nicolas est très possessif et jaloux, ce qui complique leur histoire. En participant à l'émission, Lysa espère que Nicolas saura lui prouver qu'il peut se raisonner.