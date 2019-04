L'Île de la tentation 2019 : Qui sont Lysa et Nicolas, dévorés par la jalousie ?

Jeudi 25 avril, L'Île de la Tentation revient en prime time sur W9 après neuf ans d'absence, avec Julie Taton à l'animation.

Dans cette édition très attendue, cinq couples ont accepté de se séparer le temps de vivre 12 jours et 12 nuits avec vingt séduisants célibataires. Parmi les volontaires qui ont osé l'expérience, il y a Lysa (22 ans, hôtesse de l'air) et Nicolas (24 ans, agent immobilier à Bruxelles), ensemble depuis un an. Cette aventure, Lysa la voit comme une façon de faire comprendre à son chéri qu'il n'a pas besoin d'être si jaloux et possessif avec elle.

Dans leur portrait dévoilé sur Instagram par W9, Lysa explique : "On s'est rencontré il y a un peu plus d'un an maintenant via une application de rencontres. Moi je sortais d'une relation, je n'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple en fait et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Les sentiments sont arrivés. Notre relation est presque parfaite. Il y a énormément de points positifs... On a de gros problèmes de jalousie." Et son petit ami de renseigner : "Ça faisait depuis deux ans que j'étais célibataire, que je rencontrais pas mal de filles. (...) J'ai une jalousie qui est un peu incontrôlable même si je lui fais confiance. Cette aventure pour moi pourrait être une thérapie à la dure..."

Lysa et Nicolas partageront l'aventure avec Medhi et Malika (laquelle n'a plus confiance en son chéri après la découverte de messages douteux), Marie et Julien (un couple avec une grosse différence d'âge), Molie et Kevin (lequel veut prouver à sa belle qu'il a changé et qu'il ne la trahira plus) et Tyla et Jonathan (qui vivent une relation à distance).