L'Île de la tentation – Marie déjà larguée par Julien ? "C'est fini avec elle"

Marie s'apprête à passer un moment très désagréable dans L'Île de la tentation sur W9 ce 2 mai 2019.

La médium de 41 ans et maman de trois filles âgées de 18, 16 et 11 ans – qui a déjà participé à diverses émissions – va voir des célibataires rapporter des propos très durs (à son encontre !) supposément tenus par son chéri Julien (27 ans), avec qui elle est en couple depuis six mois.

Lors du feu de camp, elle verra notamment un camarade de son chéri lancer à une tentatrice : "Julien te kiffe, tu vois ? Mais juste par rapport à sa meuf, il ne veut pas faire les choses. Si demain avec sa meuf, ça part en sucette... Mais il te prend pas pour un bouche-trou. Voilà, il a kiffé. Mais dans le contexte, c'est différent (...) Il m'a dit : 'Moi, c'est fini avec Marie.'" Une version appuyée par la tentatrice : "Il se pose grave des questions. Hier, il nous a dit qu'il ne comptait certainement pas repartir avec elle."

Pour rappel, dans cette édition animée par Julie Taton, cinq couples ont accepté de se séparer durant douze jours et douze nuits afin de vivre chacun de leur côté avec de séduisants célibataires. Avant de commencer l'expérience, Marie expliquait : "J'ai 41 ans, je suis médium et je vis au Mans." Et son petit ami de renseigner : "Moi c'est Julien, 27 ans, j'étais animateur en club de vacances, j'étais... parce que justement j'ai quitté le travail que j'avais pour venir rejoindre Marie." C'est d'ailleurs dans ce club qu'ils se sont rencontrés : "Je suis arrivée avec mes enfants et Julien était là. Je l'ai trouvé très très beau. Je l'aimais bien, je le trouvais mignon mais je me disais : 'Non, non, non.' Comme on a quatorze ans d'écart, la différence d'âge c'était un réel problème. Aujourd'hui, je suis quand même avec lui parce que je ne me suis pas mis de barrières."

Marie et Julien partagent l'aventure avec Medhi et Malika (laquelle n'a plus confiance en son chéri après la découverte de messages douteux), Molie et Kevin (lequel veut prouver à sa belle qu'il a changé et qu'il ne la trahira plus), Tyla et Jonathan (qui vivent une relation à distance) et enfin Lysa et Nicolas, lequel est beaucoup trop possessif et jaloux.

L'Île de la tentation 2019, chaque jeudi à 21h sur W9 !