L'Île de la tentation : Que devient Brandon, l'ex-petit ami de Diana ?

En 2002, Brandon Yokouchi marquait les Français en participant à L'Île de la Tentation sur TF1 avec son amoureuse de l'époque Diana. Dix-sept ans plus tard, l'ancien candidat a bien évidemment fait beaucoup de chemin...

Loin des projecteurs, Brandon – qui a connu la dure épreuve d'être escroqué de plusieurs dizaines de milliers d'euros par un proche – gagne aujourd'hui sa vie en tant que serveur et maître d'hôtel.

Dans le documentaire de TFX Télé-réalité : que sont-ils devenus ? diffusé le 7 février dernier, le beau brun de 45 ans adepte du yoga racontait à propos de cette escroquerie qui l'a chamboulé : "Quand tu es médiatisé, tu rencontres plein de gens, on t'invite partout dans les soirées people... Tu as des gens qui se greffent autour de toi, tu ne sais pas ce qu'ils te veulent plus ou moins et en même temps ils deviennent tes amis et pendant dix ans ils sont là pour ton argent, tes amis, les jolies filles, les fêtes. Et il y en a un en particulier qui m'a fait très mal, il m'a escroqué de 65 000 euros. Il m'a volé toutes mes économies, je n'ai plus un rond !" L'ancien ami de Brandon a bien sûr été condamné par la justice mais, étant insolvable, il n'a pas pu rembourser l'intégralité de ses dettes.

Aujourd'hui, Brandon travaille dans la région bordelaise et tente de se refaire à la sueur de son front. "J'ai fait ma déclaration d'impôts 2018, j'étais à 2000 euros par mois (...). Un maître d'hôtel comme moi, à Paris ça va entre 10 et 12 ou 15 euros net de l'heure. C'est correct, mais ce n'est pas tout le temps", avait également indiqué l'ex-candidat de télé-réalité aperçu dans Les Anges 2 sur NRJ12.

En parallèle de son travail de barman et maître d'hôtel, le beau brun – qui se dit toujours en contact avec Diana –espère également voir sa carrière de comédien décoller.