L'Île de la tentation : Un tentateur intègre "Les Mystères de l'amour" !

Michael, tentateur dans L'Île de la tentation 2019 (W9), a de la suite dans les idées.

Quand il ne tente pas de séduire Malika, Molie, Marie, Tyla et Lysa (les candidates en couple de cette édition diffusée depuis avril dernier), le beau jeune homme de 30 ans essaie de se faire un nom dans la comédie.

Ainsi, comme ses abonnés Instagram ont pu le constater, Michael Henaf a récemment pu participer au tournage des Mystères de l'amour pour TMC. Pour le faire savoir, le brun séduisant a posté une photo de groupe avec notamment Patrick Puydebat, Xavier Delarue et Carole Dechantre tandis qu'il était habillé en policier. "Il va y avoir de l'action @lesmysteresdelamour #frenchactor", a-t-il écrit en commentaire. Quelques jours plus tôt, il avait déjà posté une photo dans le même accoutrement. Il avait alors légendé : "On sait comment agir."

Il faudra attendre la rentrée prochaine pour voir Michael Henaf – déjà 101 000 abonnés sur Instagram ! – dans des épisodes inédits des Mystères de l'amour sur TMC. Patience !