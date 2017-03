La Belle et la Bête : Qui se cachent derrière Gaston et LeFou ?

En 1991, Disney dévoilait ce qui deviendra l'un de ses chefs-d'oeuvre : La Belle et la Bête. Un quart de siècle plus tard et depuis les mêmes studios, on découvre la version "live", c'est-à-dire en prises de vues réelles, portée par Emma Watson. La célèbre Hermione d'Harry Potter endosse le costume légendaire et se retrouve face à une Bête dont le masque de fourrure cache le visage de Dan Stevens, que les amateurs de la série Downton Abbey connaissent bien. Le film regorge de personnages secondaires irrésistibles, comme le prétentieux Gaston et son acolyte LeFou. Purepeople a eu le plaisir de rencontrer les deux comédiens qui jouent ces rôles, respectivement Luke Evans et Josh Gad. Découvrez notre interview dans notre player !

Bard l'Archer dans Le Hobbit s'est transformé en Gaston pour La Belle et la Bête : le Gallois Luke Evans a été choisi pour se glisser dans les muscles du prétendant de l'héroïne, qui a autant de force qu'il manque d'intelligence. L'Américain Josh Gad lui donne la réplique, dans la peau du dévoué LeFou. Ils nous présentent leurs personnages, nous expliquent l'importance du dessin animé dans leur vie et choisissent en quel objet de maison ils se verraient bien réincarnés...

Un personnage qui a suscité le débat

Dans les médias, LeFou a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, en raison d'allusions dans le film à son homosexualité. Josh Gad a réagi auprès de People Magazine : "Ce film est de ceux qui rassemblent. Il y a quelque chose qui fait écho en chacun de nous." Il a également rappelé que sa prestation était directement inspirée du film d'animation : "À partir de ce qui avait été créé, on l'a rendu plus humain, on a développé sa construction. La sexualité de LeFou n'était jamais précisée dans le scénario. Rien ne disait clairement qu'il était gay." Les proportions prises par le sujet montrent que les mentalités changent mais qu'il reste du travail, au regard de l'interdiction aux moins de 16 ans par exemple en Russie...

Nous terminerons alors par les mots du réalisateur Bill Condon : "On est en 2017 et l'histoire de La Belle et la Bête est la même depuis trois cents ans. Elle ne parle que de ça : regarder au-delà des apparences, accepter les gens pour ce qu'ils sont vraiment, apprendre à mieux les connaître... On inclut tout le monde dans ce concept, en répondant aux codes de la maison Disney. Ce film s'adresse à tous. Alors à l'écran, on voit toutes sortes de gens différents. Et c'est ce qui m'importait tant dans ce projet."

La Belle & La Bête, en salles le 22 mars