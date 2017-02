La blague osée de Valérie Lemercier qu'Amal Clooney a dû traduire à George...

Pas facile de rythmer une soirée de remise de prix de plus de quatre heures. A cet exercice, et même si les audiences n'ont pas fait d'éclat (moins de 2 millions de téléspectateurs, plus mauvais score depuis 2010 selon Puremedias), le maître de cérémonie Jérôme Commandeur a assuré le show, prenant la relève de Florence Foresti avec panache et humour. On saluera ainsi son sketch d'ouverture avec une assemblée austère mais hilarante de figures du cinéma ou alors son biopic de Carlos, auquel Valérie Lemercier a participé. Cette dernière avait également comme mission de remettre le César du meilleur acteur. Magnifique sur scène, l'artiste a usé de son humour imparable, irrévérencieux et coquin. Pas facile de traduire ses jeux d'esprit à George Clooney, le César d'honneur de cette 42e édition ! Heureusement, sa femme Amal est là ! Britannique d'origine libanaise, elle maîtrise la langue de Molière, comme elle l'a montré au micro de Laurent Weil lors de son arrivée aux César.

L'histoire ne dira pas ce qu'Amal Clooney aura confié dans l'oreille de son amoureux. Toujours est-il qu'il semble que l'influente avocate enceinte de jumeaux a expliqué quelque chose au beau George, juste après la plaisanterie géniale de Valérie Lemercier venue décerner le César, et son mari a l'air très amusé. "Non non, Jérôme, ne comptez pas sur moi pour dire une connerie... Ce soir, laissez-moi rêver un peu. J'ai sept de nos plus beaux comédiens qui postulent pour le titre de meilleur acteur de France, pendus à mes lèvres. Du haut, bien sûr. Alors, en profitez pour faire rire avec des histoires de vulves, très peu pour moi", a déclaré celle qui fut maîtresse de cérémonie des César, avant de dévoiler le nom du lauréat, Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde. Puis elle enchaîne : "Vous le savez, ceux qui jouent moins bien ne l'auront pas."

Revivez cet irrésistible moment dans notre player.