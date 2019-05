La Carioca de La Cité de la peur provoque la folie à Cannes !

En 1994, les spectateurs découvraient la "comédie familiale de Les Nuls", La Cité de la peur. Le film d'Alain Berbérian a attiré plus de 2,2 millions de personnes en salles, mais le nombre de fans qui l'ont revisionné est impossible à quantifier, tant il est devenu culte. Chaque réplique est anthologique, chaque scène est mémorable, toute une génération est marquée par ce film parodique qui se déroule durant le plus grand festival de cinéma du monde. Cannes a donc décidé de lui rendre hommage pour son 25e anniversaire avec une projection spéciale au cinéma de la Plage le 16 mai 2019. Mais ce n'est pas tout...

Si Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia se sont retrouvés au Festival de Cannes ce jeudi pour présenter la projection de La Cité de la peur, le bonheur ne s'est pas arrêté à cela. Une pétition avait été lancée pour demander à celui qui joue Serge Karamazov et son partenaire le commissaire Bialès, incarné par Gérard Darmon de venir à Cannes cette année pour y danser la Carioca. Et ils ont accepté, refaisant la chorégraphie géniale de cette séquence mythique du long métrage. Les vidéos de leur performance se sont répandues sur Internet, impossible de manquer ce moment !