La Cicciolina : Ruinée, elle monte un business dégradant pour survivre...

Dans la version italienne du magazine Vanity Fair (parue le 10 avril 2019), la Cicciolina (67 ans), désormais sans le sou, dévoile qu'elle met en vente plusieurs de ses effets personnels pour se renflouer un peu. L'ancienne actrice de films X, de son vrai nom Ilona Staller, se livre avec sincérité : "J'ai dépensé toutes mes économies alors je vends tout !"

Mannequin, actrice de films pornos et même députée après son élection sous les couleurs du Parti radical en 1987 à Rome, la Cicciolina n'a malheureusement (presque) plus d'argent – elle touchait, aux dernières nouvelles, une retraite de députée d'environ 2400 euros. La faute à des milliers d'euros de frais de copropriétés impayés... Elle n'a donc d'autre choix que de vendre ses biens. Parmi les lots, elle vend notamment ses culottes utilisées ! Un business assez dégradant mais qui pourrait lui rapporter de coquettes sommes car elle vise des fétichistes et compte bien sur sa notoriété pour que les prix s'envolent. "Est-ce que je vais devoir payer une TVA dessus ?", plaisante-t-elle.

La Cicciolina vend également des biens plus onéreux comme un piano à queue blanc estimé à 30 000 euros mais aussi et surtout sa maison de 250 m² à Rome ! Plus surprenant, l'ancienne star du X compte toucher le jackpot avec un vêtement. "Je vends mon habit vert avec le drapeau italien, celui avec lequel j'étais entrée au Parlement. De mon point de vue, aux enchères, il peut valoir 1 million d'euros", estime-t-elle. L'ex-femme de l'artiste Jeff Koons, contre lequel elle s'est longtemps battue pour la garde de leur fils Ludwig né en 1992, propose aussi une cinquantaine de diapositives originales du projet Made in Heaven, réalisé par son ex-mari et qui la met en scène des situations érotiques ou pornographiques. Pour ceux qui auraient moins d'argent à dépenser, la star propose aussi des "expériences" : une part de pizza en sa compagnie, un dîner avec spectacle au cours duquel elle interprétera son tube Muscolo Rosso et même une partie d'échecs.

La Cicciolina a poussé les confidences un peu plus loin en révélant que pour la dernière partie de sa vie elle avait deux rêves : utiliser l'argent de ses ventes pour devenir propriétaire d'un établissement (au choix un spa, un restaurant, un hôtel ou un club échangiste !) et trouver l'amour. Son dernier compagnon, Riccardo Scicchi, est mort en 2002, elle est depuis un coeur à prendre. Elle confesse ainsi ne pas avoir fait l'amour depuis trois ans. "Je le fais à la maison avec les mains ou des objets, pas avec les hommes. (...) Je veux rencontrer une personne sérieuse, quelqu'un qui m'aime", a-t-elle conclu.

Thomas Montet