La duchesse de Cambridge et tous les Middleton avec Elizabeth II, de retour

La messe de Noël comptait plusieurs défections, celle du nouvel an n'a été suivie qu'en comité restreint, mais la deuxième de l'année 2017 aura, enfin, fait le plein : dimanche 8 janvier 2017, la famille royale britannique a investi en nombre l'église St Mary Magdalene de Sandringham, avec le grand come-back de la reine Elizabeth II et les Middleton en guest stars !

Le suspense avait été préservé, mais, après pas loin d'un mois sans mettre le nez dehors, la souveraine britannique, âgée de 90 ans, a répondu présente : forfait en raison d'un "gros rhume" lors des deux précédentes messes incontournables des fêtes sur ses terres du Norfolk, Elizabeth II était bien de retour, ce dimanche matin, amenée peu avant l'heure de l'office (11 heures) à bord d'une voiture en compagnie de son époux le prince Philip. Et d'un plaid, histoire de ne pas risquer une rechute.

Le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge, qui pourraient bientôt déserter leur maison de Sandringham, Anmer Hall, pour scolariser le prince George à Londres, étaient également présents - Kate était notamment repérable, dans le froid de la campagne du Norfolk, à la chapka grise qu'elle portait avec son manteau Sportmax (le même qu'à Noël 2015).

Le 25 décembre, c'est avec toute la famille Middleton que William et son épouse s'étaient rendus à la messe, à Englefield, dans le Berkshire, où Pippa doit se marier au mois de mai. Cette fois, la famille de la duchesse avait fait le déplacement : ses parents Carole (61 ans) et Michael (67 ans), sa soeur Pippa (33 ans), accompagné de son fiancé James Matthews (41 ans), et son frère James (29 ans) assistaient eux aussi à la messe. Si on ignore combien de temps ils comptent rester à Sandringham, c'est très probablement là qu'ils fêteront lundi 9 janvier le 35e anniversaire de Kate.

Au final, cette fois, le grand absent aura été le prince Harry, qui s'est envolé le 2 janvier vers la Norvège pour y passer des moments inoubliables avec son amoureuse, l'actrice Meghan Markle.