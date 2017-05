La famille Kardashian en guerre contre sa styliste pour d'obscures raisons

Khloé Kardashian se passera désormais des conseils de sa styliste de longue date, la superstar de la mode Monica Rose. Ces derniers jours, celle qui habille les it-girls les plus en vogue du moment a vu sa liste de client s'amenuiser comme peau de chagrin. Outre la star de l'Incroyable Famille Kardashian, ses soeurs Kendall et Kylie Jenner et leur copine Gigi Hadid ont aussi décidé de mettre un terme à leur collaboration !

Une rupture dont on ignore pour l'instant encore la cause exacte, mais qui est d'autant plus surprenante que la jeune femme, qui compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram, est une amie proche du clan Kardashian depuis plus de dix ans, date à laquelle elle a rencontré Kim Kardashian alors qu'elle travaillait dans une boutique de Los Angeles.

D'après la Page Six du New York Post, l'affaire pourrait prendre un tournant on ne peut plus sérieux dans les jours à venir. Alors que tout le clan a subitement cessé de suivre la styliste sur ses réseaux sociaux, celle-ci s'est entourée d'une armada d'avocats pour préserver sa réputation des vilaines rumeurs. Il faut dire qu'elle est devenue une fashionista on ne peut plus influente dans le milieu, qui continue d'habiller, entre autres, la bombe Chrissy Teigen, la belle Chanel Iman, l'actrice Cara Delevingne et la jeune Kaia Gerber.

De son côté, Khloé Kardashian serait furieuse de ce grand schisme et souhaiterait attaquer Monica Rose en justice, bien que cette dernière soit persuadée de pouvoir prouver devant le juge qu'elle n'a rien fait d'autre qu'un excellent boulot pour elle. "Le clan Kardashian et les Jenner sont très peinés car ils considèrent Rose comme un membre de leur famille", raconte un proche au tabloïd américain.

"C'est complètement dingue. C'est Monica qui a fait la renommée du clan Kardashian dans le monde de la mode", ajoute un autre informateur. En attendant que le conflit soit résolu, Kendall Jenner a fait appel à Marni Senofonte, le styliste deBeyoncé, pour la remplacer, si l'on en croit le magazine W.

Coline Chavaroche