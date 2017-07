La famille royale de Suède encore endeuillée...

Déjà affectés par plusieurs décès successifs (le prince Johann Georg de Hohenzollern, mari de la princesse Birgitta, la comtesse Gunnila de Wisborg, le baron Niclas Silfverschiöld, mari de la princesse Désirée, ou encore Ulf Dinkelspiel et Carl Adam Lewenhaupt, des amis proches du monarque), le roi Carl XVI Gustaf de Suède et la cour suédoise déplorent la disparition d'une femme qui a beaucoup compté : la comtesse Alice Trolle-Wachtmeister.

Dame d'honneur de la monarchie de 1974 à 1993, puis maîtresse de la garde-robe - position prestigieuse dans le haut de l'organigramme du staff royal et plus haut rang pour une figure non-royale - de 1994 à 2015, où elle se retira de ses fonctions, Alice Trolle-Wachtmeister (née Tornérhielm) fut un personnage incontournable de la vie officielle de la famille royale suédoise. La comtesse est morte le 26 juin 2017 à l'âge de 91 ans, s'éteignant chez elle, au château Trolle-Ljungby, en Scanie.

"Alice était une amie très proche de nous et de notre famille. Avec chaleur, loyauté et sagesse, elle a toujours été d'un grand soutien", a réagi avec émotion le roi Carl XVI Gustaf de Suède. La princesse héritière Victoria y est aussi allée de son propre communiqué pour rendre hommage à la mémoire d'une "personne rare, sage et chaleureuse" dont la disparition "laisse un grand vide". En sa qualité de maîtresse de la garde-robe, Alice Trolle-Wachtmeister avait été en 2012, au côté notamment du Premier ministre de l'époque, l'un des témoins de la naissance de la princesse Estelle de Suède, fille de Victoria et deuxième dans l'ordre de succession au trône, avant d'assister à la révélation de ses prénoms.

La défunte laisse un époux, le comte Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, qu'elle avait épousé en 1949.