La Fête à la maison : Un séduisant acteur fait son coming out

Juan Pablo Di Pace a décidé de parler ouvertement de sa sexualité et a ainsi publiquement fait son coming out à l'occasion d'une invitation d'une conférence TedX Talks. Dans la vidéo, mise en ligne sur YouTube le 29 juin 2019, on peut l'entendre s'exprimer avec sincérité et émotion.

Bien qu'invité en mars dernier à prendre la parole, l'intervention de Juan Pablo Di Pace a donc été dévoilée qu'en juin et la période n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle correspond à la Pride, marche des fiertés LGBT aux quatre coins du monde. Dans la vidéo, intitulée The Story of Your Life, l'acteur et chanteur argentin a parlé de son homosexualité de l'enfance jusqu'à ses premiers pas dans le show business, actant le moment où il a enfin compris qu'il pouvait s'assumer lorsqu'il a décroché le rôle de Jésus dans A.D. The Bible Continues sur NBC.

"De toutes les personnes au monde qui pouvaient jouer ce rôle, c'est à moi qu'ils l'ont donné. Alors me voilà, pendu à une croix, au Maroc, et je regardais le ciel et j'ai pensé : 'Tu pourrais me foudroyer d'un éclair. Tu es certain que tu veux que ce soit moi qui joue ton fils ?' A la place, j'ai ressenti une immense vague d'amour et d'acceptation et de liberté que je ne peux pas retranscrire avec des mots. Un message de Dieu ? Peut-être", a-t-il relaté.

Et le beau gosse d'expliquer qu'avant d'en arriver là, adolescent il refusait d'accepter d'être gay. "Être accepté par les autres c'était ce qui me faisait carburer et, comme un accord, je faisais tout pour. J'ai même pensé que si je pouvais changer le pédé en moi, je serai accepté", a-t-il ajouté.

Juan Pablo Di Pace a incarné le personnage de Petros dans le film Mamma Mia ! et a joué sur le petit écran dans la série pour adolescents Physique ou Chimie mais aussi et surtout dans La Fête à la maison : 20 ans après (Fuller House en anglais, sur Netflix) dans laquelle il incarne Fernando.