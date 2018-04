La France a un incroyable talent: Laura Laune connaissait un juré, M6 s'explique

Laura Laune, grande gagnante de la dernière saison de La France a un incroyable talent (M6), connaissait déjà l'un des membres du jury lorsqu'elle s'est présentée aux auditions. Comme le rapporte France Info, la jeune chanteuse a par le passé travaillé avec Éric Antoine, qu'elle a rencontré via son producteur Jérémy Ferrari.

Contacté par nos confrères, le juré s'est justifié : "Je n'ai rien caché. Dans la première émission, je dis que je connais Laura, que j'ai travaillé avec elle, et donc que je ne vais pas être impartial parce que j'ai déjà beaucoup d'amour pour elle. Je commence en disant ça." Seulement, cette scène n'a finalement pas été diffusée à l'antenne.

De son côté, M6 a également tenu à s'expliquer. "Le milieu des magiciens, des artistes, des danseurs est un petit milieu et il est normal que certains (notamment les meilleurs) se connaissent. Jérémy Ferrari est un producteur et comédien connu. Il est tout à fait normal qu'Éric Antoine le connaisse. L'inverse serait d'ailleurs plus surprenant", précise alors la chaîne.

Mais ce n'est pas tout : M6 rappelle que, "par le passé déjà, des candidats qui ont postulé à l'émission connaissaient des membres du jury. Les jurés le disent d'ailleurs régulièrement dans le programme". Ainsi, Kamel Ouali connaissait Gator, talent de la saison 2016, depuis de longues années, Éric Antoine avait déjà croisé la route des magiciens dans des Festivals et Dave avait par ailleurs invité Thomas Boissy à participer à La France a un incroyable talent. "Il y a de multiples exemples que nous ne cachons pas mais qui peuvent ne pas tous être gardés au montage", indique alors la chaîne.

L'affaire est donc close.