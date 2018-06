La France a un incroyable talent : Une célèbre chanteuse intègre le jury !

Il va y avoir du changement au niveau du jury de La France à un incroyable talent (M6). Lors de la douzième édition, Gilbert Rozon a été contraint d'abandonner son rôle de juré à la suite d'accusations d'agressions sexuelles. A l'époque, la production avait décidé de ne pas le remplacer, mais avait tout de même fait appel à des personnalités comme Soprano pour endosser son rôle le temps d'une émission.

Mais, pour la 13e saison, il y aura bel et bien quatre jurés permanents si l'on en croit les informations de Télé Star. Nos confrères révèlent en effet qu'Hélène Ségara et Eric Antoine feront leur grand retour afin de trouver le successeur de l'humoriste Laura Laune. Et ils ne seront plus accompagnés par Kamel Ouali, qui aurait été écarté par la prod, mais par... Marianne James.

La chanteuse de 56 ans aurait en effet accepté de quitter le jury de Prodiges (France 2) pour intégrer celui d'Incroyable Talent. Elle ferait ainsi son grand retour sur M6, une chaîne qu'elle avait quittée en 2007 après son départ de Nouvelle Star. La production aurait aussi misé sur l'humoriste canadien Sugar Samy pour compléter le jury. Côté présentation, le public devrait une fois de plus retrouver David Ginola.