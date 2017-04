La La Anthony : L'amie de Kim Kardashian, trompée par son mari basketteur

Carmelo et La La Anthony formaient, en apparence, un couple de stars exemplaire ! Le mythe s'est brisé à l'annonce de leur séparation. Et la potentielle cause de cette rupture a été révélée : le basketteur aurait entretenu une liaison avec une autre femme, qu'il aurait mise enceinte...

C'est TMZ Sports, le site consacré aux déboires des athlètes de TMZ, qui publie la triste nouvelle. Carmelo Anthony et sa maîtresse, une femme employée dans un établissement nocturne pour hommes, attendraient un enfant. La future maman serait enceinte de six mois et demi et aurait informé Melo qu'elle comptait sur lui pour régler les frais médicaux liés à sa grossesse, ainsi que les dépenses pour leur enfant.

Toujours selon TMZ Sports qui cite des proches de Carmelo et La La Anthony, le duo vivait une période difficile. La liaison du numéro 7 des New York Knicks n'a fait qu'aggraver une situation déjà tendue. Pour l'instant, ni Carmelo ni La La n'ont fait de demande de divorce.

L'actrice de 37 ans, grande amie de Kim Kardashian, a quitté le domicile conjugal, situé dans l'Upper West Side, à New York. Elle avait dit "I do" à Carmelo Anthony en juillet 2010.

Séparés, les deux conjoints restent toutefois en bons termes, notamment pour le bien de leur fils unique de 10 ans, Kiyan.