La La Land : Comment a été créée la scène d'ouverture déjà culte du film ?

Damien Chazelle avait laissé bouche bée les spectateurs dès la première scène de son film La La Land. À l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray du film le 25 mai, nous vous proposons de revivre cette séquence culte vue des coulisses. Comment l'ont-ils créée, réussi à faire tenir cette scène de plus de trois minutes en faisant croire à un extraordinaire plan-séquence (filmé sans interruption) virevoltant et endiablé ? Et quid de la chorégraphie...

La La Land commence en effet dans les embouteillages de la Cité des anges. Mais lorsqu'un anonyme se met à changer le titre désormais célèbre Another Day of Sun, ce sont des dizaines de conducteurs qui se muent en chanteurs et danseurs. On va donc apprendre en coulisses que l'équipe a réussi à fermer une partie de l'autoroute pour filmer cette séquence que Chazelle avait répétée et chorégraphiée avec son smartphone. Logistique, répétition, challenge... Tout est expliqué !

Véritable succès populaire, l'histoire d'amour de Mia (Emma Stone) et Sébastian (Ryan Gosling) avait rapporté plus de 440 millions de dollars au box-office, attiré quelque 2,7 millions de spectateurs en France et remporté six Oscars (pour quatorze nominations, record égalé avec Titanic et All About Eve).