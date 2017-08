La mère de Bella et Gigi Hadid, Yolanda, a tenté de mettre fin à ses jours

Depuis 2012, Yolanda Hadid, mère de Bella et Gigi Hadid, vit avec une maladie peu commune... la maladie de Lyme. Celle-ci touche tous les organes, le système nerveux, la peau et les arti­cu­la­tions. Désormais en rémission, l'ancien mannequin a vécu avec cette infection durant près de cinq longues années. Dévastée, elle aurait même tenté de mettre fin à ses jours...

Le 12 septembre prochain, l'ancienne compagne de David Foster sortira son livre de mémoires, nommé Croyez-moi : Ma Bataille face à l'In­vi­sible Mala­die de Lyme. Nos confrères du magazine américain People se sont, par chance, procuré quelques extraits du bouquin en avant-première.

Alors qu'elle passait des vacances en Floride aux côtés de son ancien compagnon en 2014, Yolanda Hadid aurait tenté de mettre fin à ses jours alors qu'elle se baignait dans l'océan atlantique : "J'ai retiré mes vête­ments et je me suis lais­sée glis­ser dans l'océan bleu foncé qui était frais et récon­for­tant. Les vagues berçaient douce­ment mon corps nu et je sentais le courant. Les larmes sont sorties de mes yeux, ont roulé le long de mes joues et se sont mélan­gées à l'eau salée, alors que j'es­sayais d'apai­ser mon esprit pour rentrer en commu­nion avec les mouve­ments de l'eau."

"Dieu, s'il vous plaît, empor­tez-moi dans une vague. Je ne peux pas vivre comme ça un jour de plus. Portez mon corps au loin. Je veux juste dispa­raître", a-t-elle poursuivi.

Sans l'amour qu'elle porte à ses enfants (Bella, Gigi et Anwar), l'ex-femme de Mohamed Hadid serait décédée aujourd'hui : "J'ai reçu une image claire de mes trois enfants. Cela a changé complè­te­ment mon état d'es­prit, et c'est la seule chose qui m'a empê­chée de me lais­ser empor­ter par le courant et de me noyer."

Par chance, aujourd'hui Yolanda va beaucoup mieux, et tout cela, elle l'explique dans ses mémoires à paraître très prochainement.