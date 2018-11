La Petite Maison dans la prairie : Mort de Katherine MacGregor, inoubliable

Son visage restera gravé dans les mémoires. Katherine MacGregor, qui a incarné pendant des années la fameuse Harriet Oleson dans la série La Petite Maison dans la prairie, est morte à 93 ans le mardi 13 novembre 2018, a-t-on appris. Melissa Gilbert, à qui elle a donné pendant neuf ans la réplique dans le célèbre feuilleton, a confirmé la nouvelle sur Instagram en lui rendant un vibrant hommage.

"Je viens juste d'apprendre que Katherine MacGregor est décédée hier, commence celle qui incarnait Laura Ingalls dans la série. Cette femme m'a appris tant de choses, sur le fait de jouer, sur les bijoux anciens, sur la vie. Elle était franche et tellement drôle. Une actrice très douée, capable de jouer un personnage horrible mais avec énormément de coeur. Son Harriet Oleson était la femme que nos fans adoraient détester. Un antagonisme parfait."

Elle poursuit, visiblement bouleversée : "Le truc qu'ignoraient les gens en dehors de notre prairie, c'est combien elle était aimante et tout ce qu'elle apprenait aux plus jeunes du cast. Je l'aimais vraiment et j'ai la satisfaction de savoir qu'elle est aujourd'hui en paix, et pour ses croyances, son âme s'est déplacée dans sa prochaine incarnation. Bon vent Scottie. J'espère de tout mon coeur que nous nous reverrons la prochaine fois."