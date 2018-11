La Quotidienne : Énorme chute d'un chroniqueur en direct !

Mercredi 14 novembre, l'équipe de La Quotidienne sur France 5 s'est fait une jolie frayeur en direct !

En effet, entre deux séquences où les animateurs et jeunes parents Thomas Isle et Maya Lauqué ainsi que leurs chroniqueurs se dirigeaient vers le petit salon du plateau après avoir goûté à une tarte au maroilles, le sympathique avocat Gérard Michel a trébuché sur un écran placé sur le sol qu'il n'avait pas vu, faisant une énorme chute devant ses camarades et les téléspectateurs.

Très vite, Thomas Isle et Fabien Bordu se sont précipités vers lui pour l'aider à se relever alors que le chroniqueur avait atterri à quatre pattes tout près d'une table basse. "Mais oui ça va ! Je n'ai rien du tout, je n'ai pas vu l'écran. N'ayez crainte !", a lancé Gérard Michel en se relevant pour rassurer tout le monde. Puis, après que Thomas Isle a proposé de revoir le ralenti de l'impressionnante chute, Maya Lauqué a ironisé : "Maintenant que l'on sait qu'il ne s'est pas fait mal... Bon bah voilà, t'en as pris pour cinq ans de bêtisier, Gérard !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !