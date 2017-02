La rédactrice d'un magazine se déshabille pour prôner l'acceptation de soi

"Profonde. Inspiration... Ce fut aussi terrifiant que libérateur. J'ai passé ma vie sur des plages, depuis mon enfance, et ne me suis jamais sentie à l'aise en maillot de bain. Même plus mince. Nous devons nous aimer dès aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Je vous invite à en faire autant", écrit MJ Day en légende de sa vidéo de présentation.

"Je produis le numéro annuel de Sports Illustrated Swimsuit depuis dix-neuf ans, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis en bikini", y déclare MJ Day, bravant de potentiels complexes.

