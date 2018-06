La reine Maxima dévastée : Mort (suicide ?) de sa soeur Inés Zorreguieta, 33 ans

Le couple royal néerlandais est à nouveau dramatiquement frappé au coeur : bientôt cinq ans après la mort tragique du prince Friso, frère cadet – alors âgé de 44 ans – du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Maxima (47 ans) pleure sa soeur Inés, décédée à 33 ans, un an après la disparition de leur père Jorge.

Inés Zorreguieta se serait suicidée, à en croire la presse argentine, qui rapporte que son corps sans vie a été découvert à son domicile de Buenos Aires, rue Rio de Janeiro, dans la soirée du mercredi 6 juin 2018. Benjamine des quatre enfants de Jorge Zorreguieta – dont la mort le 8 août 2017 à 89 ans avait durement ébranlé Maxima – et de son épouse en secondes noces, María del Carmen Cerruti Carricart, qui lui a aussi donné deux fils (Juan et Martin), la jeune femme avait semble-t-il une santé mentale fragile et souffrait d'une "grave dépression", selon le quotidien national La Nación.

Inés Zorreguieta, qui travaillait pour le gouvernement de l'Argentine, était la marraine de la plus jeune des trois filles de Maxima et Willem-Alexander, la princesse Ariane (11 ans). À la suite de la révélation de sa mort par les médias sud-américains, le service d'information du palais royal à La Haye a confirmé la triste nouvelle et fait savoir que la reine Maxima, dont le programme d'activités officielles a été suspendue, est "choquée" et "dévastée". Dix mois après les funérailles de son père, la voilà contrainte de s'envoler en urgence pour son pays d'origine et les obsèques de sa petite soeur...

Une petite soeur dont elle était extrêmement proche et qu'elle avait beaucoup soutenue. Inés avait 16 ans lorsque Maxima épousa en 2002 le prince héritier des Pays-Bas, dans une atmosphère particulière puisque leurs parents n'assistèrent pas au mariage, Jorge Zorreguieta étant persona non grata en raison de son rôle passé au sein du gouvernement de la dictature de Videla. Dans une biographie non autorisée, les auteurs Gonzalo Álvarez Guerrero et Soledad Ferrari évoquèrent notamment le rôle de protectrice que Maxima joua à l'époque auprès d'Inés, l'aidant à affronter sa crise d'identité, ses kilos en trop, sa timidité maladive et sa relation conflictuelle avec leur mère.

Maxima et Inés avaient été exceptionnellement réunies devant les médias en octobre 2016, à l'occasion d'une conférence que l'épouse du roi des Pays-Bas donnait à l'Université catholique de Buenos Aires dans le cadre de ses activités officielles. Les images de leurs chaudes embrassades ce jour-là laissent aujourd'hui la sensation amère et cruelle d'un grand gâchis que cette vie perdue si prématurément, et d'une disparition dont la reine aura du mal à combler le vide.