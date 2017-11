La robe de ma vie : La mère d'une future mariée "odieuse" et "malpolie" !

Mais la maman ne s'arrête pas là. Alors qu'elle n'en finit plus de rire face à sa fille en robe de mariée, l'une des professionnelles lui demande s'il s'agit là de nervosité. "Non, ce n'est pas un rire nerveux. Ou je me marre, ou je m'en vais et je vous frappe, lance-t-elle. Je ne suis pas débile." L'une des vendeuses, "très très mal à l'aise" à ce moment précis, semble sous le choc : "Elle m'a fait peur." Et la maman de balancer une fois les vendeuses parties : "P*****, je ne peux pas me les blairer celles-là. (...) Elles se vexent parce que je dis des mots qui ne leur plaisent pas, mais je m'en fous."

Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à ce numéro, taclant sans hésiter la maman de la future mariée.