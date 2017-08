La Vérité si je mens : Tendres retrouvailles de deux acteurs de la saga

Jolie rencontre entre deux des acteurs de la saga française très populaire, La Vérité si je mens ! : Gilbert Melki, alias le fringant Patrick Abitbol, et Elisa Tovati, qui a joué la douce Chochana Boutboul à partir du deuxième volet (2001) épousant Serge (José Garcia), ont posé ensemble sur une jolie photo sur laquelle figure également Daniel Russo et publiée par l'actrice et chanteuse sur son compte Instagram.