La Villa des coeurs brisés 2 : Eddy insulté par Lucie Mariotti !

La coach love Lucie Mariotti ne passe pas par quatre chemins avec ses protégés de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1).

Lors d'une soirée, les candidats ont eu la bonne idée (ou pas !) de jouer à action ou vérité. Si la bonne humeur était au rendez-vous au départ, cela n'a pas tardé à virer au règlement de comptes entre Naëlle et Mélanie. Une situation qui a quelque peu agacé Graig, le prétendant d'Eddy. Il a donc quitté la table sans prévenir, un comportement qui n'a pas plu au meilleur ami d'Anaïs Camizuli.

Au terme d'une explication musclée, Eddy a donc pris la décision de quitter Graig. S'il pensait s'en sortir sans avoir affaire à Lucie Mariotti, il se trompait lourdement. En effet, la love coach n'a pas tardé à lui tomber dessus. "C'est irrespectueux et je peux te dire que tu es un sale petit C-O-N. Je vous fais venir des prétendants et je pense que le minimum de respect à avoir avec eux, c'est de se comporter de manière conviviale, agréable et accueillante. Tu dois avoir un comportement respectueux envers les personnes qui se déplacent pour toi", a-t-elle lancé.

Buté, Eddy s'est défendu en assurant que son ancien prétendant lui avait manqué de respect. Après quoi, il a confié en salle d'interview : "Je n'ai vraiment pas l'habitude qu'on m'engueule un peu, surtout venant d'une personne que je ne connais pas beaucoup. C'est très vexant."