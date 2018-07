La Villa, la bataille des couples : Hillary en larmes sur les premières images

Le 16 juillet 2018, TFX donnera le coup d'envoi de La Villa, la bataille des couples, présenté par Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti. Huit couples se sont envolés pour la République Dominicaine dans l'espoir de remporter les 50 000 euros en jeu : Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Manue et Antonin (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jesta et Benoît (Koh-Lanta l'île au trésor), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (Les Anges), Tom et Hagda (10 Couples Parfaits).

Tous ont dû relever des épreuves physiques et élaborer des stratégies pour ne pas se faire éliminer par les autres candidats. Et, à en croire les premières images, certains n'ont pas hésité à trahir leurs alliés pour aller le plus loin possible dans la compétition. "Je ne lui adresserai plus jamais la parole. Ni ici, ni ailleurs ! Pour moi elle n'existe plus", a notamment confié Jazz. On peut également apercevoir Hillary en larmes à cause du comportement de son petit ami de l'époque, Sébastien.

Cette aventure a en revanche rapproché Jesta et Benoît, qui semblent plus amoureux que jamais dans la bande-annonce de La Villa, la bataille des couples.