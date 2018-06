La Villa, la bataille des couples : Les photos exclusives des candidats !

Si Secret Story ne fera pas son retour sur TFX pour une nouvelle saison, la chaîne de la TNT a prévu de diffuser une autre de ses émissions de télé-réalité à succès : La Villa des coeurs brisés. Mais cette édition sera un peu particulière puisqu'elle s'intitulera La Bataille des couples.

Les téléspectateurs ne retrouveront donc pas des candidats en mal d'amour, mais bel et bien des couples venus en République dominicaine se défier sur des épreuves physiques et tester leur amour. Ils sont huit à avoir accepté de relever ce défi : Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Manue et Antonin (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jesta et Benoît (Koh-Lanta l'île au trésor), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (Les Anges), Tom et Hagda (10 Couples Parfaits).

Le principe ? Chaque couple démarre l'aventure avec 10 bracelets d'une valeur de 5000 euros chacun et doit les mettre en jeu au cours des deux épreuves proposées chaque semaine : l'épreuve Pilier et l'épreuve Arena. En cas de victoire, les gagnants sont immunisés et ont la possibilité d'ôter le bracelet de l'un de leurs concurrents. Les perdants sont quant à eux nominés à la cérémonie des bracelets, qui se déroule le vendredi, et peuvent se voir retirer un ou plusieurs bracelets lors de la cérémonie qui se déroule au Temple de l'amour. Si un couple ne possède plus ce précieux objet, il quitte immédiatement la compétition. À la clé : jusqu'à 50 000 euros.

Aux commandes de ce programme, les téléspectateurs retrouveront Christophe Beaugrand et la love coach Lucie Mariotti. En attendant le lancement de La Villa, la bataille des couples le 16 juillet prochain, Purepeople vous propose de découvrir en exclusivité les photos officielles des candidats.