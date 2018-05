Lââm défigurée dans The Island : "On dirait que j'ai fait un combat de boxe"

Le 15 mai 2018, M6 lancera la version célébrités de son programme de survie The Island. A l'instar de Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Stomy Bugsy, Louisy Joseph, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Emilie Gomis et Camille Cerf, Lââm a accepté de tenter l'aventure dans la jungle d'Amérique centrale.

A quelques jours de ce lancement, la chanteuse de 46 ans a profité de la diffusion d'une première bande-annonce par nos confrères de Télé-Loisirs pour relayer une image d'elle où son visage est littéralement méconnaissable, ravagé par des piqûres de moustiques. Bien décidée à tout assumer de cette aventure, Lââm – qui a d'ailleurs assumé de ne pas avoir perdu un seul gramme durant le tournage ! – a commenté sur son compte Instagram : "Si vous voulez vous foutre de ma gueule, rendez-vous à partir du 15 mai sur M6 à 21h dans The Island Célébrités. Voilà ma tronche à cause de ces putain de moustiques !!! Dans la jungle du Panama !!!!! Bordel, on dirait que j'ai fait un combat de boxe ! #moustique #jungle #panama #theislandcelebrites #M6"

Bien entendu, impossible pour les internautes de ne pas réagir à cette publication assez choquante tant Lââm y apparaît défigurée. "Oh purée la pauvre", "On te reconnaît pas du tout. Au moins, c'est une émission bien réelle, y'a pas de bluff", "Ouah, tu fais peur !", "Oh punaise, ils ne t'ont pas loupée", "C'est toi ça ? La vache !", "Tu es méconnaissable !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

The Island célébrités, c'est à partir du 15 mai 2018 à 21h sur M6 !