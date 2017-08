Lââm en guerre contre "Les Dix Petits Nègres", la star en roue libre sur Twitter

Publié en 1939, Les Dix Petits Nègres est sans doute l'un des romans policiers les plus célèbres de la reine du crime. Il n'y est pas question de noirs mais une comptine, belle et bien raciste, elle, est au coeur de l'intrigue. Dès sa publication en 1940 outre-Atlantique, le mot "nègre" posa problème aux Américains qui rebaptisèrent le roman Ten Little Indians ainsi que Then There Were None. Ces deux titres font aussi références à une comptine dans laquelle des Indiens (parfois des soldats) disparaissent un à un comme les invités du séjour macabre dans lequel nous entraîne Agatha Christie.

Le titre original de la série de la BBC est d'ailleurs And Then There Were None. Diffusée pour la première fois en France en 2016 sur TF1, elle avait retrouvé naturellement son titre hexagonal de Dix Petits Nègres. Et c'est à l'occasion de sa rediffusion ces derniers jours sur TMC que Lââm a poussé un gros coup de gueule. Problème, le débat sur le titre du roman n'a jamais vraiment eu lieu en France et l'ancienne chanteuse s'est retrouvée bien seule en interpellant les deux chaînes puis le CSA : "Boycottez TMC qui rediffuse la série que TF1 a diffusée 10 Petits Nègres. Le mot nègre ne doit plus exister À la télévision pour amuser !"

Quittant le ring la tête haute, s'avouant vaincue par manque de soutiens, Lââm a tenu à rappeler à tous ce que signifie le mot "nègre" et quelle peut être sa portée. Elle a fait référence au film de James Baldwin, Je ne suis pas votre nègre, ou a encore évoqué le destin de l'ancien esclave, abolitionniste et éditeur américain du XIXe siècle Frederick Douglass. Mais Twitter ne serait pas Twitter sans les bêtises de Lââm (elle vient par exemple de se prendre le chou avec Capucine Anav) – aussi, entre deux messages loin d'être inintéressants, l'ancienne chanteuse des Enfoirés s'est laissée aller : "Vive Pascal Nègre et le Cap Nègre !"

Pas mieux...