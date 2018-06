Lââm énervée contre Matthieu Delormeau : Son énorme coup de gueule !

"Ça sert à quoi, à Matthieu Delormeau, de dire dans #tpmp que j'ai accepté The Island parce que j'étais en galère et plus d'entrée d'argent ? Matthieu, tu regardes dans mes comptes ? Et qu'est-ce que ça peut te foutre ? Franchement, des critiques de bas étage", a-t-elle déclaré dans un premier temps. Ensuite, Lââm n'a pas hésiter à laisser monter sa colère : "MATTHIEU DELORMEAU STP. MAIS FERME TA GU**LE !!!! (...) HONTE A TOI DE RABAISSER LES GENS DEVANT LA FRANCE ENTIÈRE."

"Ose me rabaisser comme une merde et une moins que rien chez #tpmp @tpmp pour dire devant la France entière que j'ai fait the Island Célébrités parce que je n'avais plus d'argent. IL REGARDE MES COMPTES A LA BNP PEUT ETRE ?", a-t-elle conclu. Pour l'instant, Matthieu Delormeau n'a pas réagi à ses déclarations.