Lââm ne sortira plus d'album : "Pas une perte pour la french music"

À TV Mag, Lââm se confie sur ses huit dernières années passées sans maison de disques qui l'ont poussée à prendre cette décision. Sa traversée du désert a débuté après le succès de Petite Soeur (sorti 2005) et elle n'en est jamais sortie. La chanteuse se dit "boycottée par les radios".

Plus d'album ne signifie pas pour autant plus de musique. Lââm se veut claire sur ce point, tout en remerciant ses fans pour leur soutien. "Je remercie mes fans et le métier pour ces 20 ans dans le show-biz. Mais y aura plus de come back. Rendez-vous sur scène et clubs tour merci", a-t-elle également indiqué sur Twitter, ne manquant pas de clasher Tal, Shy'm ou encore Vitaa.