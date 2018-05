Lââm (The Island) : Défigurée, la chanteuse fond en larmes

À l'instar de Camille Cerf, Lââm ne vit pas particulièrement bien l'aventure The Island Célébrités. Très affaiblie et le moral dans les chaussettes, la chanteuse de 46 ans, bien que très appréciée, s'isole souvent du groupe. Elle a toutefois pu compter sur ses camarades après un nouveau coup dur !

À la fin du sixième épisode, diffusé ce mardi 29 mai 2018 sur M6, on découvre que Lââm a été défigurée par les moustiques. Et la candidate, qui fait toujours très attention à son apparence dans la vie de tous les jours, a eu bien du mal à l'accepter. Après avoir découvert son visage, elle a donc eu bien du mal à retenir ses larmes. Lââm a heureusement pu compter sur le bel Olivier Dion pour la réconforter.

Que ses fans se rassurent, elle ne compte semble-t-il pas quitter l'aventure pour autant. Lors d'une interview pour Purepeople, l'artiste nous a confié : "On a tous été piqués tous les jours, du matin au soir, c'est horrible horrible horrible. C'est plus dur de supporter les moustiques que la faim. Je sais pas pourquoi, moi, ils m'aimaient bien... J'ai eu une tête un petit peu déformée, c'est vrai que c'est impressionnant sur le coup. J'ai vraiment souffert de ça, j'ai même failli abandonner à cause des moustiques mais j'ai tenu."