Lââm (The Island) nourrie en cachette par la prod' ? Elle s'explique enfin !

Toujours sur la Toile, certains internautes avaient alors pensé que si Lââm n'avait pas perdu de kilos, c'était parce qu'elle aurait bénéficié d'un certain traitement de faveur et qu'elle aurait eu droit à de la nourriture hors caméras. Une hypothèse qu'elle réfute sans plus attendre : "Non, je n'ai pas mangé en cachette et la prod' ne nous donnait rien à manger. C'est des conneries ces polémiques, merci", assure-t-elle sur le site de micro-blogging. Une mise au point on ne peut plus claire !