Lady Di "ne souffrait que de quelques fractures" après son accident de voiture

Dans les extraits du livre publiés ce dimanche dans le Daily Mail, Richard Shepherd explique qu'en 2004, il a pris part à une enquête de police sur l'accident de Lady Diana et son compagnon d'alors, Dodi Al-Fayed, survenu à Paris le 31 août 1997. Si le producteur de 42 ans est mort sur le coup, de même que son chauffeur, la mère de William et Harry est quant à elle décédée quelques heures plus tard l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière : "Elle ne souffrait que de quelques fractures et d'une petite blessure à la poitrine, mais c'était une minidéchirure dans une veine d'un de ses poumons, a expliqué le spécialiste. Après avoir perdu connaissance et subi plusieurs réanimations cardiaques durant le trajet jusqu'à l'hôpital, elle a finalement été opérée : "Ils ont identifié le problème et essayé de réparer la veine. Mais malheureusement, il était trop tard."

Selon Richard Shepherd, il était très difficile de repérer ce type de blessure, et encore plus de la soigner : "Sa blessure est si rare que de toute ma carrière, je ne pense pas en avoir connu d'autre. La blessure de Diana était très petite, mais au mauvais endroit." Il conclut alors : "Si seulement elle avait porté une ceinture de sécurité. Retenue, elle aurait probablement pu apparaître en public deux jours plus tard avec un oeil au beurre noir, peut-être un peu à bout de souffle à cause des côtes fracturées et avec un bras cassé en écharpe. La cause de sa mort est, je crois, indiscutable."