Lady Di, Sarah Ferguson ne l'oublie pas : son tendre message

Lady Di n'avait pas que des inimités au sein de la famille royale. Vendredi 8 mars 2019, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Sarah Ferguson, dite Fergie, a rendu hommage à sa défunte belle-soeur.

C'est un clin d'oeil inattendu mais très apprécié par ceux qui aimaient tant la princesse de Galles. Sur Twitter, la duchesse d'York, ex-épouse du prince Andrew, a eu une pensée pour les femmes qui l'inspirent : "Je pense à ces femmes fortes qui ont fait et font partie de ma vie : ma défunte mère, mes regrettées amies Diana et Carolyn Cotterell et mes courageuses, magnifiques et aimantes filles Beatrice et Eugenie qui me rendent fière chaque jour."

Diana était l'épouse du prince Charles et la mère adorée des princes William et Harry. Elle est décédée tragiquement dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1996. Sa mort, violente, à 36 ans à peine, a ému le monde entier. Trois ans plus tard disparaissait Carolyn Cotterell, après des mois de lutte contre un cancer de la peau, à 43 ans. Elle était la meilleure amie de Fergie et son ancienne colocataire à Londres. La duchesse et Carolyn sont les marraines de leurs enfants respectifs.

À l'instar de Diana, Fergie se tient à distance raisonnable de la famille royale. Elle était tout de même invitée au mariage de Meghan et Harry dont elle est proche.