Lady Diana : "Furieuse" le jour où des photographes ont piégé le prince Harry

Si on ne saura vraisemblablement rien des moments intimes que la famille de Lady Di a passés samedi 1er juillet 2017 devant sa sépulture, à l'occasion d'une cérémonie de reconsécration conduite à Althorp House par l'archevêque Justin Welby en cette journée qui aurait vu Diana fêter son 56e anniversaire, les confidences de ceux qui lui survivent vont continuer à s'amonceler, en cette année qui marque les vingt ans de sa disparition tragique.

Alors que ses enfants les princes William et Harry ont multiplié ces derniers mois les confidences comme jamais auparavant, son frère Charles Spencer, propriétaire du fief familial où la regrettée princesse des coeurs repose, témoigne à son tour dans un documentaire proposé par la chaîne américaine ABC intitulé The Story of Diana. "L'une des raisons qui font que je veux parler à présent, c'est parce que je crois qu'après vingt années, une personne tend à passer du monde contemporain à l'Histoire, explique-t-il dans un extrait dévoilé avant la diffusion, prévue au mois d'août. Et Diana mérite d'avoir une place dans l'Histoire : elle était une personne spéciale, pas seulement une belle personne. Evidemment, 99,9% des gens ne l'ont jamais vue, ne l'ont pas rencontrée, mais ils percevaient chez elle quelque chose de fascinant, d'intrigant et une force pour faire le bien."

Rien dans sa vie ne pouvait égaler l'amour qu'elle avait pour William et Harry

En avant-première dans l'émission Good Morning America, la chaîne a également diffusé des propos de Charles Spencer concernant ses neveux William et Harry, et l'amour que leur portait leur mère, tuée le 31 août 1997 à 36 ans dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. "Rien dans sa vie ne pouvait égaler l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Ils comptaient plus que tout", résume-t-il, évoquant sa colère le jour où des photographes de presse avaient immortalisé le prince Harry en flagrant délit "d'insolence", tirant la langue sur le chemin de l'école : "Et c'était de la pure malhonnêteté que de vouloir le faire passer pour un petit garçon complètement impoli alors qu'ils l'avaient en réalité provoqué sciemment. Diana était furieuse", relate-t-il.

Dans sa récente interview choc pour Newsweek, le prince Harry avait accordé une attention particulière à l'idée de mener une vie "normale", comme sa mère l'y avait habitué, tout en étant membre de la famille royale : "Ma mère, déclarait-il, accordait beaucoup d'importance à me montrer une vie ordinaire, y compris en nous emmenant, mon frère et moi, à la rencontre des sans-abri. Merci, mon Dieu, je ne suis pas totalement coupé de la réalité. Les gens seraient surpris de la vie ordinaire que William et moi menons. Je fais moi-même mes courses. Parfois, lorsque je repars du rayon boucherie de mon supermarché, j'ai peur que quelqu'un me prenne en photo avec son téléphone. Mais je suis déterminé à vivre une vie relativement normale et, si je dois avoir la chance d'en avoir, à ce que mes enfants aussi. Même si j'étais roi, je ferais moi-même mes courses."