Lady Diana : Qui est Emma Corrin qui l'incarnera dans "The Crown" ?

On connaît enfin le visage de celle qui incarnera Lady Diana. Depuis quelques années, Netflix a développé la série The Crown, qui retrace la vie de la reine Elizabeth II. La saison 3 est actuellement en fin de tournage et devrait arriver d'ici à quelques mois sur la plateforme de streaming. Dans ces futurs épisodes, l'intrigue est centrée autour de Lady Diana, qui fait son apparition pour la première fois dans la série.

Lady Di sera donc incarnée par la jolie actrice britannique Emma Corrin. La jeune femme vient de débuter sa carrière et n'a pas encore de grands films ou séries à son actif. Elle a notamment joué dans la série britannique Grantchester et est à l'affiche du film Misbehaviour, avec Keira Knightley, où elle interprète un petit rôle. Elle a également débuté une carrière de mannequin lorsqu'elle était plus jeune et s'apprête à jouer dans le prequel qui porte sur le majordome de Batman, Pennyworth.

"Je suis une grande fan de cette série et imaginer que je vais rejoindre cette famille incroyablement douée est surréaliste. La princesse Diana est une icône et son impact sur le monde reste profondément inspirant. L'explorer à travers l'écriture de Peter Morgan est une opportunité exceptionnelle et je m'efforcerai de rendre justice à Diana", a écrit Emma Corrin sur son compte Instagram.